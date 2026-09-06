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نتنياهو أمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة

أخبار دولية
2026-09-06 | 13:31
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نتنياهو أمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة
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نتنياهو أمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة

أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يعتبرها القانون الإسرائيلي غير قانونية، وفق ما أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش.

وقال سموطريتش "بحسب علمي، أصدر نتنياهو تعليمات بإخلاء" بعض المستوطنات، مشيرا إلى أنه لم يوافق على هذا الإجراء.

في حين أن كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، فإن بعض البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها من دون موافقة الحكومة، والتي غالبا ما تتكون من عدد قليل من المنازل الجاهزة، تُعتبر أيضا غير قانونية من جانب إسرائيل.

 

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