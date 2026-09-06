ويتكوف وكوشنر في كييف لدفع جهود إنهاء الحرب

التقى المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، في وقت تجدد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ نحو أربعة أعوام ونصف العام.



ووصل كوشنر وويتكوف قادمين من موسكو، حيث أجريا محادثات استمرت ثلاث ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، لكنها لم تسفر على ما يبدو عن تقدم ملموس في حل الصراع.

ولم تسفر جولات سابقة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة ودعم ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب سريعا، عن نتائج تذكر. وألمح ترامب يوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة لديها مقترح جديد، لكنه لم يقدم تفاصيل.

ووصف يوري أوشاكوف المسؤول بالكرملين اجتماع بأنه "مفيد للغاية". وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن الخطوات التالية ستعلن خلال الأسابيع المقبلة.

والتقى المبعوثان مع زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين كبار آخرين في كييف.

وقال زيلينسكي، الذي يعتقد أن جهود واشنطن أساسية لأي اتفاق ينهي الحرب، إن هناك فرصة سانحة لإحلال السلام قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في التركيز على انتخاباتها الرئاسية في الصيف المقبل.

وفي تصريحات للصحفيين عقب المحادثات، التي تضمنت غداء عمل، قال ويتكوف إن الوفد الأميركي "تحمس للغاية" بعد ما وصفه بالنقاش "الموضوعي والمهم".

وقال زيلينسكي إن من المقرر إجراء المزيد من المحادثات التي ستضم ممثلين عن قوى أوروبية في وقت لاحق اليوم الأحد. وتستضيف كييف اليوم الأحد مستشارين للأمن القومي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وكتب الرئيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وصول المبعوثين "هناك حاجة إلى ضمانات أمنية، وإلى سلام بعزة بعد الحرب. وتم إعداد مقترحاتنا".