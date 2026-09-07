بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى

قتل خمسة أشخاص الأحد في حادث انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي الدولي واصطدامها بسيارات عدة قبل اندلاع النيران فيها، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء.



وأعلن رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي-ديد راي جادالله، للصحافيين، أنه بالإضافة إلى خمس وفيات، نُقل ثلاثة أشخاص إلى مراكز متخصصة في علاج الإصابات البالغة وهم في "حالة حرجة"، بينما خضع شخصان آخران للعلاج في مستشفى محلي.



وأشار جادالله الى أن الطائرة اصطدمت بسيارات عدة"، مما خلف "ضحايا حوصروا فعليا داخل السيارات".



ولفت الى أن الحادث تطلب "عمليات إنقاذ معقدة نفذها الفريق التقني للإنقاذ لدينا"، مشيرا إلى أن الأمر شمل "البحث عن الطيار ومساعده وإنقاذهما بعد أن كانا عالقين داخل الطائرة".



ولم يوضح جادالله ما إذا كان الطيار أو مساعده قد نجيا، ورفض المسؤولون الإجابة عن الأسئلة بعد الإدلاء بتصريحات مقتضبة.



وأظهرت لقطات فيديو دخانا كثيفا يتصاعد من طائرة "بوينغ 767" كانت قد حطت قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (18,00 ت غ) آتية من بورتوريكو، في حين هرعت سيارات إطفاء إلى موقع الحادث. ولفت الى أن الحادث تطلب "عمليات إنقاذ معقدة نفذها الفريق التقني للإنقاذ لدينا"، مشيرا إلى أن الأمر شمل "البحث عن الطيار ومساعده وإنقاذهما بعد أن كانا عالقين داخل الطائرة".ولم يوضح جادالله ما إذا كان الطيار أو مساعده قد نجيا، ورفض المسؤولون الإجابة عن الأسئلة بعد الإدلاء بتصريحات مقتضبة.وأظهرت لقطات فيديو دخانا كثيفا يتصاعد من طائرة "بوينغ 767" كانت قد حطت قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (18,00 ت غ) آتية من بورتوريكو، في حين هرعت سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.



وقال مسؤولو الإطفاء إن الرحلة رقم 7598 لطائرة "برايم إير" اندلعت فيها النيران نتيجة "التحطم".



وقال جادالله: "وصل ما مجموعه 60 آلية إطفاء وقرابة 200 رجل وامرأة من إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-ديد، للبدء في عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق".



وذكر أن السبب الفعلي للحادث سيتم تحديده من قبل إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.



وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور على منصة اكس الأحد، بأن طائرة الشحن من طراز "بوينغ 767-300" كانت في رحلة آتية من سان خوان في بورتوريكو إلى ميامي، وأنه "أرسل فريقا متخصصا للتحقيق في حادث خروج الطائرة عن المدرج الذي وقع الأحد". وقال مسؤولو الإطفاء إن الرحلة رقم 7598 لطائرة "برايم إير" اندلعت فيها النيران نتيجة "التحطم".وقال جادالله: "وصل ما مجموعه 60 آلية إطفاء وقرابة 200 رجل وامرأة من إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-ديد، للبدء في عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق".وذكر أن السبب الفعلي للحادث سيتم تحديده من قبل إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور على منصة اكس الأحد، بأن طائرة الشحن من طراز "بوينغ 767-300" كانت في رحلة آتية من سان خوان في بورتوريكو إلى ميامي، وأنه "أرسل فريقا متخصصا للتحقيق في حادث خروج الطائرة عن المدرج الذي وقع الأحد".