زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مناورات عسكرية جديدة لحلفاء الولايات المتحدة.



وأُطلقت المناورات التي تجري هذا الأسبوع بمشاركة اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عام 2023 بهدف ردع التهديدات الصاروخية والنووية التي تشكلها بيونغ يانغ.



وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وونسان الساحلية بمناسبة إعادة السفينة الحربية "كانغ كون" إلى الخدمة، بعد أن كانت قد انقلبت جزئيا عند إنزالها إلى المياه في أيار 2025، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "علينا ضمان التشغيل المتنوع والفعال للأنظمة القتالية النووية استعدادا لحرب فعلية، وذلك من خلال تطوير بحريتنا لتصبح قوة مسلحة نوويا".



وأضاف: "بمجرد صدور الأمر في أي وقت، يجب على المدمرة التي تنتمي للجيل الجديد توجيه ضربة انتقامية قاتلة للأعداء، باعتبارها جزءا من نظام الدولة للرد النووي المضاد".



وأظهرت صور مشاركة ابنته جو آيي التي يُقال إنها اختيرت لتكون خليفته، في هذه المناسبة ووجودها برفقته.



وكان كيم قد أشرف في تموز الماضي على اختبار لـ"كانغ كون"، وهي إحدى سفينتين حربيتين من فئة خمسة آلاف طن جرى تدشينهما العام الماضي.



وقال ليم يول-تشول، الأستاذ في جامعة كيونغنام، إن إشارة كيم إلى "بحرية مسلحة نوويا" توحي بأن هذه السفن قد تعمل كمنصات لإطلاق صواريخ كروز تكتيكية قادرة على حمل رؤوس نووية.



وكشف كيم أن كوريا الشمالية تنفذ "خطة مهمة" لتعزيز قوتها البحرية، وسيتم الكشف عن نتائجها للعالم "في غضون ثمانية أشهر".