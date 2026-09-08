موقع وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

ذكر إشعار نشرته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأميركية أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وأكثر من 30 كيانا، من بينها شركات طيران.