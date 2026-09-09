الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران

أعرب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن اعتقاده بأنّ الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية.

وقال إنّ طهران تحاول التأثير على التصويت.

وأضاف: “لا نسعى لاتفاق مع إيران الآن وقد تحدث مفاوضات”.

وأعلن ترامب أنّه سيتحدث مع الإسرائيليين في شأن العقوبات المتعلقة بالضفة الغربية والمستوطنات.

وأكد شنّ هجمات إضافية ضد إيران.

وفي الشأن الاوكرانيّ، أوضح ترامب أنّ الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلنسكي سئما من القتال، مرجّحًا احتمال أن يعقدا اجتماعًا ثنائيًا.

وأشار إلى أنّ الاتصال مع بوتين كان جيدًا وهو يريد التوصل لاتفاق في شأن أوكرانيا.

ولفت الى أنّ أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد الانتخابات النصفية الأميركية.