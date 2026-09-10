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o
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هيئة بحرية: سفينة تبلغ عن اقتراب زورق منها قبالة اليمن
أخبار دولية
2026-09-10 | 07:24
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هيئة بحرية: سفينة تبلغ عن اقتراب زورق منها قبالة اليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس أن سفينة أبلغت عن اقتراب زورق صغير مجهول الهوية منها على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا اليمنية.
أخبار دولية
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