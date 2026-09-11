وزيرا خارجية إيران والسعودية ناقشا "تصاعد التوترات" في المنطقة

تطرق وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية السعودية اللتين يدعم كل منهما طرفا متعارضا في الحرب في اليمن، في مكالمة مساء الخميس إلى "تصاعد التوترات" في المنطقة، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.



وتدعم طهران عسكريا وماليا وسياسيا الحوثيين في اليمن الذين يقاتلون القوات الحكومية وسيطروا على مدينة المخا الرئيسية على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي الخميس.



أما المملكة العربية السعودية المحاذية لليمن فتساند الحكومة اليمنية على صد هجمات الحوثيين.



وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان "تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية لم يذكر اليمن تحديدا.



وأشار البيان الإيراني إلى أن الاتصال ركز على "ضرورة مواصلة التعاون والجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق التوترات واستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة".



وفي بيان منفصل مخصص لليمن، أكدت الخارجية الإيرانية أنه "من المستحيل حل الأزمة اليمنية من خلال مواصلة (...) التدخل العسكري".



ونفذ الحوثيون ضربات عدة هذا الأسبوع على جنوب السعودية، فيما ردت المملكة عبر استهداف مواقع لهم في اليمن.