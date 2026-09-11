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ترامب: غير نادم على شن الحرب ضد إيران
أخبار دولية
2026-09-11 | 06:54
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ترامب: غير نادم على شن الحرب ضد إيران
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ترامب: غير نادم على شن الحرب ضد إيران
اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني.
وقال في مقابلة من فوكس نيوز: "لو اضطررت للقيام بالأمر نفسه مرة أخرى، لفعلت بالضبط ما فعلتُه".
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