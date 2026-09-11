بيزشكيان في قمة بريكس: الضغوط على إيران "بلغت مرحلة خطيرة" بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي

رأى الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة بريكس في الهند الجمعة، أن الضغوط على طهران "بلغت مرحلة خطيرة" بعد الهجوم الأميركي الاسرائيلي عليها والذي بدأ في 28 شباط.وقال بيزشكيان: "لقد تعرضت إيران لعقوبات شديدة في السنوات الأخيرة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران"، معتبرا أيضا أن "العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق".