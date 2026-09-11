إيران: سنعقد اجتماعا مع دول خليجية لبحث مسارات آمنة في مضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج وذلك في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز.