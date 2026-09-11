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بوتين يحذّر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا "يعني حربا ضد روسيا"

أخبار دولية
2026-09-11 | 16:24
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بوتين يحذّر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا &quot;يعني حربا ضد روسيا&quot;
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بوتين يحذّر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا "يعني حربا ضد روسيا"

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا "يعني حربا ضد روسيا"، معتبرا أن موسكو "لا تشكّل تهديدا" للدول الأوروبية.
     
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله "يقولون (القادة الأوروبيون) حاليا إنهم يبحثون في سبل إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية. وهذا يعني حربا ضد روسيا".

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