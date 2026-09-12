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الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق عددا من الصواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر

أخبار دولية
2026-09-12 | 00:52
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الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق عددا من الصواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر
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الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق عددا من الصواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر

ذكرت قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وذكرت قيادة الأركان المشتركة في بيان أن الصواريخ أطلقت حوالي الساعة 0520 صباحا (20:20 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) وقطعت مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومترا، مضيفة أن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا تفصيليا لخصائصها.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية قامت بتتبع عمليات الإطلاق وتبادل المعلومات بشأنها منذ البداية، كما تم تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية مع اليابان.

وقالت الهيئة في بيان "يراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب الأنشطة الكورية الشمالية ويحافظ على القدرة والاستعداد للرد بقوة على أي استفزاز في إطار موقفه الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة".

وذكر مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي أن مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة عقد اجتماعا أمنيا طارئا شارك فيه كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والأجهزة المعنية الأخرى عقب عملية الإطلاق.

وأضاف المكتب الرئاسي أن المسؤولين استعرضوا رد الحكومة، وقاموا بتقييم تأثير عمليات الإطلاق على أمن كوريا الجنوبية، ودرسوا الإجراءات اللازمة. وحث المكتب كوريا الشمالية على الوقف الفوري لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، واصفا إياها بأنها انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


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