رويترز: مجموعة بريكس تتفق على بيان مشترك

أعلنت أربعة مصادر لرويترز أن مجموعة بريكس اتفقت على بيان مشترك من المستبعد أن يرد فيه اسم أي دولة، لكنه سيندد بأي حرب أحادية الجانب يشنها أي بلد.



وتعقد المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات، قمتها السنوية في نيودلهي بداية هذا الأسبوع.

وعمل ممثلو الدول الأعضاء على سد هوة الخلاف بين إيران والإمارات، في ظل الصراع بمنطقة الخليج، من أجل التوصل إلى بيان بتوافق الآراء.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يوافق قادة الدول على البيان اليوم السبت.