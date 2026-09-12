ترامب: إيران على الأرجح المسؤولة عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي على السعودية الذي أدى إلى تعطيل خط أنابيب النفط (شرق-غرب).وردا على سؤال الصحفيين له في دبلن حول احتمال وقوف إيران وراء الهجوم على خط أنابيب النفط "أعتقد ذلك، هم على الأرجح المسؤولون عن هذا".