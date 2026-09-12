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العراق يغلق ثلاثة معابر حدودية مع إيران عقب إطلاق مسيّرات على السعودية
أخبار دولية
2026-09-12 | 07:04
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العراق يغلق ثلاثة معابر حدودية مع إيران عقب إطلاق مسيّرات على السعودية
أغلق العراق ثلاثة معابر حدودية مع إيران، حسبما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس السبت، وذلك عقب هجوم بالطيران المسيّرة استهدف خط أنابيب في السعودية، قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما شدد تحالف يضم فصائل مسلحة عراقية مدعومة من طهران، على عدم ضلوعه فيه. وسبق للمملكة أن اتهمت هذه المجموعات بشنّ هجمات على أراضيها عقب اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في شباط/فبراير.
ونددت الحكومة العراقية بإطلاق المسيّرات، وأعلن رئيس الوزراء علي الزيدي إعفاء قائد العمليات وقائد الشرطة والشرطة في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، بعدما "ثبوت انطلاق الاعتداءات" من داخل المحافظة.
وأكد مصدر أمني ومسؤول حكومي عراقيان أن السلطات أمرت بإغلاق ثلاثة معابر، أحدها في محافظة ميسان.
وأوضح المصدر الأمني أن القرار يأتي "في إطار جهد استخباراتي لتعقب الجناة ومنع هروبهم... وعرقلة تهريب الطائرات المسيرة عبر هذه المعابر".
والمعابر التي شملها الإغلاق هي الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في ميسان، ومعبر مندلي في محافظة ديالى.
وتبقى بقية المعابر الحدودية مفتوحة.
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