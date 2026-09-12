رئيس إيران يلتقي بولي عهد أبوظبي في نيودلهي على هامش قمة بريكس

أعلنت سفارة طهران لدى الهند في منشور على منصة "إكس" أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نيودلهي اليوم السبت، على هامش قمة قادة مجموعة بريكس.