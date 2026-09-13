فرار 1400 شخص على الأقل من اليمن إلى جيبوتي هربا من المعارك

أعلنت سلطات جيبوتي السبت أن نحو 1400 شخص فرّوا من اليمن إلى جيبوتي، في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول/سبتمبر بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين.



ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربا بين القوات الحكومية والحوثيين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلاد، بينها العاصمة صنعاء.



وبعد هجوم مباغت استمر أسبوعا، بسط الحوثيون الجمعة سيطرتهم على السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.



كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب، وهو ممر حيوي للملاحة البحرية ازدادت أهميته بالنسبة إلى السعودية على صعيد تصدير نفطها، منذ إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بينها وبين واشنطن.



وسيطر الحوثيون على المخا الخميس، ما أتاح لهم التقدم نحو مناطق ساحلية إضافية تقع إلى الجنوب منها.



وجاء في منشور لوزير الاقتصاد الجيبوتي إلياس موسى دواليه على منصة إكس "وصل 1400 لاجئ من اليمن إلى جيبوتي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

