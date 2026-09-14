استئناف عمليات البحث عن 129 مفقودا إثر غرق عبارة في إندونيسيا

استأنفت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية عمليات البحث عن 129 شخصا لا يزالون مفقودين من ركّاب عبّارة أدّى غرقها في بحر جاوة إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.



وكانت العبّارة "فيرغو ترانسبورت 8" تحمل 213 راكبا و30 من أفراد الطاقم عندما أبحرت السبت من سورابايا في شرق جزيرة جاوة متوجهة إلى بانجارماسين في جزيرة بورنيو.

وأكد رئيس وكالة البحث والإنقاذ الوطنية محمد سيافي الإثنين مقتل ستة أشخاص مشيرا إلى إنقاذ 108 أشخاص فيما لا يزال 129 في عداد المفقودين.

وقال إنه تم نشر خمس طائرات و17 سفينة بينها سفن حربية للمشاركة في عمليات البحث.

وأكد "سنكثف عمليات البحث في ستة قطاعات حددناها، مع إعطاء الأولوية للبحث عن ضحايا عائمين على سطح الماء".

وأضاف أنه سيتم كذلك نشر غطاسين ومسيّرات تحت سطح المياه للبحث عن الضحايا داخل هيكل العبارة الغارقة وفي جوارها، بعدما حددت فرق الإغاثة موقعها.

من جهته، أعلن وزير النقل دودي بورواغاندي خلال مؤتمر صحافي أن العبارة التي انقلبت وغرقت وسط أحوال جوية سيئة وأمواج يزيد ارتفاعها عن مترين ونصف، لم تكن مكتظة بل كان عدد ركابها أدنى من سعتها القصوى البالغة 500 شخص.