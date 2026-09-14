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الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات

أخبار دولية
2026-09-14 | 04:45
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الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات
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الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات

أعلن الحوثيون شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، قالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى المملكة في اليمن خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الحركة نفذت "عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أُخْرى فِي قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط"، مؤكدا أن العملية تسبّبت "بخسائر كبيرة".

وكان الدفاع المدني السعودي أصدر تنبيهات قصيرة ليلا في مناطق أبها وخميس مشيط ونجران وجيزان.


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