طهران: "عقبات" أميركية منعت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من حضور اجتماع في فيينا

مُنِعَ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من الدخول إلى فيينا حيث كان من المقرر أن يحضر اجتماعا للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بسبب "عقبات" وضعتها الولايات المتحدة، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.



وأورد التلفزيون أن "محمد إسلامي ووفده استقلا رحلة عادية إلى فيينا السبت لكن تم اعتراضهما في الطريق بسبب عقبات وضعتها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنهما عادا إلى طهران.

وكان من المتوقع حضور إسلامي إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمشاركة في المؤتمر العام السنوي حول الطاقة النووية.