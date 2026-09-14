الأمم المتحدة تدعو إلى "تحرك طارئ" بمواجهة "المخاطر غير المسبوقة" للذكاء الاصطناعي

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "تحرك طارئ" لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي "الرائدة" (أي المتطورة للغاية)، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على "مخاطر غير مسبوقة".



وقال تورك في بيان: "نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب، بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة".

وشدد على ضرورة القيام بـ"تحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد".