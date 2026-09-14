روته: الهجوم على القطار الأوكراني يظهر مدى يأس بوتين

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الهجوم على قطار في أوكرانيا يعكس مدى اليأس الذي وصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال: "تزداد روسيا تهورا مع استمرارها في شن حربها المروعة على أوكرانيا".