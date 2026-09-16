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التحالف بقيادة الرياض يتّهم الحوثيين بإطلاق مسيّرة نحو مكة المكرمة

أخبار دولية
2026-09-16 | 00:30
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التحالف بقيادة الرياض يتّهم الحوثيين بإطلاق مسيّرة نحو مكة المكرمة
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التحالف بقيادة الرياض يتّهم الحوثيين بإطلاق مسيّرة نحو مكة المكرمة

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن كانت متجهة نحو مكة المكرمة، وهو ما نفته الجماعة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان نشره على منصة إكس "تمكنت قوات الدفاع الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة".

وأضاف أن "هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي" في تموز2017.

وتابع "لا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين (...) ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت اللّه الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين".

وشدد على أن "أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر"، مؤكدا "عدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي".

من جهته، رفض عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد إعلان التحالف واصفا رواية المملكة بأنها "كذبة".

وكتب في منشور على منصة إكس إن "مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبةٌ ممجوجة استُهلكت سابقًا، ولم تعد تنطلي على أحد".

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