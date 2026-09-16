وزير خارجية كوريا الجنوبية يتناقش مع​ روبيو بشأن​ مضيق​ هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الوزير تشو هيون سيجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في ظل الجهود التي يبذلها البلدان الحليفان لحل خلافات حول استثمارات كورية جنوبية مخطط لها في الولايات المتحدة ومناقشة القضايا الأمنية.



وذكرت الوزارة أن تشو سيزور واشنطن من الخميس إلى السبت.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تدرس فيه سول إمكانية إرسال أصول عسكرية لدعم الملاحة في مضيق هرمز. كما تأتي وسط مساعي الدولتين للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ التزامات استثمارية كورية جنوبية بقيمة 350 مليار دولار، تم التعهد بها بموجب اتفاقية تجارية أبرمت العام الماضي.

وقالت الوزارة إن الوزيرين يعتزمان إجراء مشاورات حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، والقضايا الإقليمية والعالمية.

وبموجب الاتفاقية التجارية التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج في أكتوبر تشرين الأول الماضي، تعهدت سول بهذه الاستثمارات مقابل أن تحدد واشنطن سقفا للرسوم الجمركية على الواردات الكورية عند 15 بالمئة.

وتأتي محادثات روبيو مع تشو أيضا وسط جدل في كوريا الجنوبية حول احتمال نشرها لقوات عسكرية في مضيق هرمز.

وانتقد ترامب كوريا الجنوبية في الأسابيع القليلة الماضية لما وصفه بأنه دعم غير كاف للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين المضيق بعد اندلاع الحرب مع إيران.

وقالت كوريا الجنوبية إنها تدرس الخيارات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات العسكرية، لدعم حرية الملاحة في المضيق، بينما نفت التقارير الإعلامية التي أفادت بأن قرارا بالنشر قد اتخذ بالفعل.

وذكرت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية أنه من المقرر أن يعقد الرئيس لي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتطرق إلى مجموعة من القضايا، بما في ذلك مضيق هرمز ومفاوضات الاستثمار الأميركية.