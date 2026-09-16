وزير الطاقة الأميركي: زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب ستكون مفيدة

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن 18 مليون برميل من النفط تدفقت عبر الخليج أمس الثلاثاء، مضيفا أن زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب ستكون مفيدة.وقال رايت في مقابلة مع فوكس نيوز: "رفعنا تدفق النفط الخارج من الخليج... إلى مستويات قياسية في الوقت الحالي. خرج نحو 18 مليون برميل أمس، وهي مستويات تقارب ما قبل الصراع".