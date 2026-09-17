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ترامب يتهم الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة لـ"أسباب سياسية": كيفن وارش رجل جيّد لكنه يواجه مجلس إدارة عدائيا
أخبار دولية
2026-09-17 | 00:11
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ترامب يتهم الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة لـ"أسباب سياسية": كيفن وارش رجل جيّد لكنه يواجه مجلس إدارة عدائيا
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي الذي وصفه بأنه "عدائي" بإجبار رئيسه الذي اختاره بنفسه على رفع معدلات الفائدة لأسباب سياسية.
وقال ترامب للصحافيين: "كيفن وارش رجل جيّد، لكن مهما كان أداؤه جيدا، فإنه يواجه مجلس إدارة عدائيا"، مضيفا: "إنهم يرفعون معدلات الفائدة حتى يبدو أداء ترامب سيئا قدر الإمكان... ولهذا فإنهم يرفعونها لأسباب سياسية فقط، وهذه الزيادة تستهدف ترامب".
أخبار دولية
ترامب
الاحتياطي الفدرالي
الفائدة
كيفن وارش
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