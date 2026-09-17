اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي الذي وصفه بأنه "عدائي" بإجبار رئيسه الذي اختاره بنفسه على رفع معدلات الفائدة لأسباب سياسية.وقال ترامب للصحافيين: "كيفن وارش رجل جيّد، لكن مهما كان أداؤه جيدا، فإنه يواجه مجلس إدارة عدائيا"، مضيفا: "إنهم يرفعون معدلات الفائدة حتى يبدو أداء ترامب سيئا قدر الإمكان... ولهذا فإنهم يرفعونها لأسباب سياسية فقط، وهذه الزيادة تستهدف ترامب".