كندا تتقدم بطلب للانضمام إلى تحالف عسكري بقيادة بريطانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القوة الاستكشافية المشتركة، وهو تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، وذلك في سعيها لتنويع علاقاتها الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة، .



وتعد هذه القوة، التي تضم 10 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، شراكة عسكرية للاستجابة السريعة.



وقال مكتب كارني في بيان: "أعلن رئيس الوزراء كارني أن كندا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القوة الاستكشافية المشتركة، ورحب بدعم بريطانيا لمشاركة كندا في هذه المبادرة المهمة".



وتسعى كندا، العضو بحلف شمال الأطلسي، إلى تعزيز التعاون العسكري مع الدول الأوروبية في محاولة منها لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.



والتقى كارني في وقت سابق برئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام في شمال إنجلترا. وناقش الجانبان فرص التعاون الصناعي في مجال الدفاع من خلال برنامج القتال الجوي العالمي، وهو مشروع متطور لطائرات مقاتلة انضمت إليه كندا بصفة مراقب في تموز 2026، حسبما ذكر مكتب كارني.



وتضم القوة الاستكشافية المشتركة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا.