أوكرانيا تفيد بمقتل قبطان سفينة ترفع العلم التنزاني في البحر الأسود بضربة روسية

أعلنت أوكرانيا أن روسيا استهدفت سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، في وقت تتواصل المعارك وتكثّف موسكو هجماتها.



وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: "تعرضت سفينة ترفع علم تنزانيا لهجوم بطائرة مسيرة روسية أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الأوكرانية".



وأضافت: "نتيجة الضربة، قُتل ربان السفينة وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد الطاقم".

