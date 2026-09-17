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تركيا تندد بهجوم الحوثيين بمسيرات على السعودية

أخبار دولية
2026-09-17 | 05:38
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تركيا تندد بهجوم الحوثيين بمسيرات على السعودية
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تركيا تندد بهجوم الحوثيين بمسيرات على السعودية

نددت وزارة الدفاع التركية بهجوم شنه الحوثيون في اليمن بطائرات مسيرة على السعودية، كما نددت بالأفعال الأخرى التي قام به الحوثيون. 

ودعت إلى وضع حد لهذه الأعمال التي تهدد استقرار المنطقة.

ورأت الوزارة أن استمرار التهديد الذي يشكله الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يؤثر سلبا ليس فقط على الأمن الإقليمي، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.

أخبار دولية

تركيا

هجوم

الحوثيين

السعودية

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