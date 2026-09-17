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مقتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا

أخبار دولية
2026-09-17 | 12:27
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مقتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا
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مقتل 3 عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا

قتل ثلاثة عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا، خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم الدولة الاسلامية.  
     
وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان "استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي" وإصابة آخرين بجروح "خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا".
     
وأفادت بأن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب" أقدمت على "استهداف الدورية والاشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة".
     
وأشارت الى أن عناصر الأمن تنتشر في المدينة لملاحقة أفراد المجموعة، معلنة فرض "حظر تجوال موقت" فيها. 
     
وقال مصدر حكومي محلي لوكالة فرانس برس إن المطلوب الذي اشتبكت معه قوات الأمن ينتمي إلى تنظيم الدولة الاسلامية. 

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