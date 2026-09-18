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بيانات أولية: 4 سفن عبرت مضيق هرمز أمس
أخبار دولية
2026-09-18 | 01:18
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بيانات أولية: 4 سفن عبرت مضيق هرمز أمس
أظهرت بيانات أولية صدرت اليوم، أن أربع سفن شحن بضائع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، بانخفاض عن ست سفن في اليوم السابق، وأقل من المتوسط على مدى 10 أيام البالغ حوالي 16 سفينة.
وقد تتغير هذه الأرقام إذ إن بعض السفن توقف أجهزة الإرسال والاستقبال بها في أثناء إبحارها.
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سفن
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