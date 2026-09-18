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كالاس: المهمة البحرية أسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها بعد هجمات الحوثيين
أخبار دولية
2026-09-18 | 09:00
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كالاس: المهمة البحرية أسبيدس رفعت مستوى تأهب سفنها بعد هجمات الحوثيين
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) رفعت مستوى تأهب سفنها بعد تدهور الوضع في المنطقة.
وذكرت في منشور على إكس "هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي".
وأضافت أنها تحدثت إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
أخبار دولية
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