بعد إقراره في الكونغرس... ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بعيد إقراره في الكونغرس.



ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين.



كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، وهو ما قد يشمل الصين والهند.

