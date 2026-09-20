وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة بنيران إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة أشخاص على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها وابن مسؤول بارز بالوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إن الطفلة ميس بظاظو توفيت "متأثرة بإصابتها التي أصيبت بها صباح اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

كما أفادت بأن غارة جوية أسفرت عن مقتل بصير البرش نجل منير البرش، مدير عام وزارة الصحة، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال منير البرش في كلمة ألقاها خلال تشييع ابنه، إن عملية القتل "استمرار لجرائم الاحتلال"، وفق بيان صادر عن الوزارة.

لم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على استفسار لوكالة فرانس برس بشأن الضربات.