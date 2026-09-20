هجوم بمئات المسيرات على موسكو يوقع قتيلين ويلحق أضرارا بمصفاة نفط

أفادت السلطات الروسية عن تعرض موسكو ومحيطها لهجوم بمئات المسيرات، أسفر عن مقتل شخصين والحق أضرارا بمصفاة نفط مهمة، في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية.

وقال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إنه تم اعتراض 249 مسيرة، في هجوم تسبب بأضرار في عدة مناطق سكنية.

وكتب على تلغرام بعيد الساعة 3,00 ت غ أن "الهجوم متواصل".

وأشار إلى مقتل شخصين هما امرأة في الـ44 من العمر ورجل مسنّ في منطقتين مختلفتين.

وفي موقع ثالث شمله الهجوم، تم إجلاء 400 شخص بسبب حريق اندلع إثر سقوط مسيّرة على مبنى، بحسب فوروبيوف.

من جانبه، ذكر رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين في سلسلة من المنشورات على تلغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 186 مسيّرة.

ولم يوضح مصدر المسيرات لكن هذه الهجمات تجري في وقت كثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها في عمق الأراضي الروسية ردا على تصعيد روسيا ضرباتها، مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة والبنى التحتية اللوجستية.

وأضاف سوبيانين أن "منشأة في منطقة مصفاة موسكو النفطية تضررت" مؤكدا أنه لم يتم تسجيل سقوط ضحايا في الوقت الحاضر وأن فرق الإغاثة موجودة في الموقع.