روسيا تتوعّد بـ"تكثيف" ضرباتها على كييف ردا على هجمات بالمسيّرات يوم الانتخابات



توعّدت موسكو الأحد بـ"تكثيف" ضرباتها على كييف ردا على هجمات شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيّرة يوم الانتخابات التشريعية الروسية.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع االروسية "ردا على هجمات نظام كييف ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية، ستواصل القوات المسلحة الروسية تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف"، متهمة أوكرانيا بالسعي إلى "إفشال التعبير الديموقراطي عن إرادة المواطنين الروس".

