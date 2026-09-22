أوكرانيا تعتبر رفع العقوبات الأوروبية عن رجلي أعمال روسيين "معيبا وغير مبرر"

اعتبرت أوكرانيا قرار الاتحاد الأوروبي شطب اسمي رجلي أعمال روسيين من القائمة السوداء للعقوبات "معيبا وغير مبرّر"، داعية الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات عليهما بصفة وطنية.وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سبيغا عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن "قرار سحب عثمانوف وفريدمان من القائمة معيب وغير مبرّر. وموسكو سعيدة بالحصول على مبتغاها مع شعور بالإفلات من العقاب وإذلال الاتحاد الأوروبي وزرع الفرقة بين الأوروبيين"، داعيا "كلّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان من الآن عن عقوبات وطنية خاصة على هذين الفردين".