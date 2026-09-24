وزير الخزانة الأميركي يعلن تمديد الهدنة التجارية مع الصين حتى كانون الثاني

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين، بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 تشرين الثاني.

وجاء الاتفاق عقب محادثات ماراثونية بين بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ الأحد في نيويورك والأربعاء في واشنطن.

وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "اتفقنا اليوم على تمديد ما نسميه باتفاقية بوسان التي تنص على تهدئة اقتصادية بين البلدين من المقرر أن تنتهي في 10 تشرين الثاني".

وأضاف "سيصار إلى تمديدها حتى العاشر من كانون الثاني لمنحنا المزيد من الوقت لنرى ما الذي يمكننا فعله على الصعيد الاقتصادي".

وتم التوصل إلى هذه الهدنة التجارية التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، في أعقاب ابرام اتفاق بين ترامب وشي.

وتضمن الاتفاق موافقة الطرفين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، إضافة إلى تمديد الولايات المتحدة لبعض الاستثناءات من هذه الرسوم.

كما أشار بيسنت الأربعاء إلى احتمال أن يخفّض الطرفان الرسوم الجمركية على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار.