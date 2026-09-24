شي يؤكد أن الصين والولايات المتحدة يحب أن تكونا "شريكتين لا خصمين"​

حض الرئيس الصيني شي جينبينغ على التعاون مع واشنطن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، بعد ساعات من استقبال نظيره الأميركي دونالد ترامب له بحفاوة مساء الأربعاء في واشنطن.

وأكد شي في تصريحات مكتوبة نشرتها وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء، أن الصين والولايات المتحدة "ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين"، مضيفا أن "الشعبين الصيني والأميركي تمتعا منذ فترة طويلة بتبادلات ودية، ومصالحنا متشابكة بعمق".

وتأتي هذه التصريحات قبيل محادثات مرتقبة بين ترامب وشي اللذين تصافحا على السجادة الحمراء عقب وصول الزعيم الصيني إلى العاصمة الأميركية.

ومن المتوقع أن يشمل النقاش بينهما مواضيع التجارة والمنافسة التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم بكين الدبلوماسي والاقتصادي لطهران.

وقال شي "أنا أتطلع إلى إجراء مناقشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي"، بحسب الوكالة.

أضاف أنه على الدول "العمل تجاه بعضها البعض لتعزيز علاقة مستقرة تتسم بالتعاون كدعامة أساسية والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم إدارتها ".

وفي إشارة إلى شعار ترامب السياسي، اعتبر شي ان "النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أميركا عظيمة مجددا، يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب تماما".

وأشارت "شينخوا" إلى قول شي إن على الجانبين "التخطيط لمسار صحيح لقوتين عظميين" للتعايش والانسجام، مضيفا "أنا واثق من أننا نستطيع تحقيق ذلك".

وأضاف "أؤمن أنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين، هذه الزيارة ستعطي نتائج مثمرة وتعزز رفاهية شعبينا وتجلب أملا جديداً للسلام العالمي".