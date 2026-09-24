وزير الخارجية الأوكراني بحث مع نظيره الإيراني سبل خفض التصعيد

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أنه ناقش سبل خفض التصعيد خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وذكر سيبيها عبر منصة إكس أن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جاء متابعة لمحادثة هاتفية أجراها الجانبان في تموز.

وقال سيبيها: "الدبلوماسية تعني الحوار المباشر، حتى في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف: "ركزت محادثتنا على الخطوات المتبادلة لمنع تفاقم التوترات بين بلدينا. واتفقنا على إبقاء قنوات الاتصال القائمة مفتوحة".

وأوضح أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوروبا "بالإضافة إلى المسارات المختلفة لجهود السلام الجارية".

وأكد "موقف أوكرانيا الداعم لاستعادة السلام والاستقرار في منطقتينا في أقرب وقت ممكن".