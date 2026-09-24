أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الأوكراني بحث مع نظيره الإيراني سبل خفض التصعيد

أخبار دولية
2026-09-24 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الأوكراني بحث مع نظيره الإيراني سبل خفض التصعيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية الأوكراني بحث مع نظيره الإيراني سبل خفض التصعيد

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أنه ناقش سبل خفض التصعيد خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وذكر سيبيها عبر منصة إكس أن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جاء متابعة لمحادثة هاتفية أجراها الجانبان في تموز.

وقال سيبيها: "الدبلوماسية تعني الحوار المباشر، حتى في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف: "ركزت محادثتنا على الخطوات المتبادلة لمنع تفاقم التوترات بين بلدينا. واتفقنا على إبقاء قنوات الاتصال القائمة مفتوحة".

وأوضح أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوروبا "بالإضافة إلى المسارات المختلفة لجهود السلام الجارية".

وأكد "موقف أوكرانيا الداعم لاستعادة السلام والاستقرار في منطقتينا في أقرب وقت ممكن".

أخبار دولية

الخارجية

الأوكراني

نظيره

الإيراني

التصعيد

LBCI التالي
كوريا الشمالية: لا رجعة عن وضع أسلحتنا النووية​
رئيس المجلس الأوروبي يحث إيران على استئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-28

وزير الخارجية الأوكرانيّ في اتصال مع نظيره الإيرانيّ: لضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-28

منشور عبر تيليغرام: وزير الخارجية الإيرانيّ يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكرانيّ

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-28

الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سبل خفض التوتر بالمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-28

وزير الخارجية الأوكراني يقول إنه شدد في اتصاله بنظيره الإيراني على ضرورة الامتناع عن التصعيد وإنهاء الدعم الإيراني لروسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:22

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته

LBCI
أخبار دولية
03:06

مسؤول: مقتل 6 في هجوم روسي على مزرعة بخاركيف الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
02:41

وكالة: روسيا تقصف ناقلة وقود متجهة إلى أوكرانيا في البحر الأسود

LBCI
أخبار دولية
02:37

متمردو تيغراي في إثيوبيا لفرانس برس: نخوض "حربا شاملة" ضد الحكومة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

الوزير ناصر الدين جال في مستشفيي السيدة والصليب واعداً بزيادة السقوف: أنتم أولويّتنا

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-08

"مياه بيروت" دعت شركات تحويل الأموال المرخصة والمصارف للتقدم بطلب اعتمادها لتحصيل البدلات

LBCI
أخبار دولية
2026-07-06

ولاية نيوجيرسي الأميركية تبلغ عن 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر

LBCI
أخبار دولية
2026-05-27

دول الاتحاد الأوروبي تصادق على نص التسوية بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قمم متتالية ومواقف أميركية منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:02

شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل

LBCI
فنّ
04:38

بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز

LBCI
أخبار لبنان
07:24

قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية

LBCI
أخبار لبنان
04:56

الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 24-9-2026

LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
أخبار لبنان
00:19

سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More