زيلينسكي: أوكرانيا سلمت جنديين كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أوكرانيا سلمت جنديين كوريين شماليين تم أسرهما إلى كوريا الجنوبية.

وقال، في خطابه: "أرسلنا في الآونة الأخيرة أسيري حرب كوريين شماليين إلى جمهورية كوريا".

وأضاف: "لم يكن من السهل القبض على هذين الرجلين أحياء".

ولم يقدم زيلينسكي مزيدا من التفاصيل حول عملية التسليم. وكانت أوكرانيا قد أسرت العسكريين الكوريين الشماليين في منطقة كورسك الروسية في يناير كانون الثاني من العام الماضي. وكانا أول جنديين كوريين شماليين يتم إلقاء القبض عليهما أحياء منذ انضمام بلادهما إلى الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2024.