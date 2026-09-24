متمردو تيغراي في إثيوبيا لفرانس برس: نخوض "حربا شاملة" ضد الحكومة

أكد متمردو تيغراي في إثيوبيا لوكالة فرانس برس أنهم يخوضون "حربا شاملة" ضد الحكومة الفدرالية، فيما تدور معارك بين القوات الفدرالية وجماعات مسلحة في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

وصرح نائب رئيس "جبهة تحرير شعب تيغراي" أمانويل أسيفا لفرانس برس "نحن الآن في حالة حرب شاملة"، مضيفا "هناك معارك في كل مكان".

و"جبهة تحرير شعب تيغراي" تشكيل سياسي حكم إثيوبيا لفترة طويلة ويدير فعليا إقليم تيغراي الواقع في شمال البلاد والذي سيطرت الجبهة على مطاراته الأربعاء.

وتدور اشتباكات الخميس بين القوات الفدرالية وجماعات مسلحة، لا سيما في إقليم عفر.

وأفاد مصدر إنساني في المنطقة فضل عدم الكشف عن هويته، بوقوع قصف بأسلحة ثقيلة حول بلدة يالو، مشيرا إلى أن الاضطرابات تسببت بسقوط جرحى وبحالات نزوح.

كما تشهد منطقة أمهرة مواجهات مماثلة.