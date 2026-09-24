زلزال بقوة 5.1 درجات يهز شرق تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن زلزالا بقوة 5.1 درجات هز شرق تركيا اليوم الخميس.



وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.