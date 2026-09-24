أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أردوغان يبلغ زيلينسكي بأن هجمات البحر الأسود غير مبررة

أخبار دولية
2026-09-24 | 05:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أردوغان يبلغ زيلينسكي بأن هجمات البحر الأسود غير مبررة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أردوغان يبلغ زيلينسكي بأن هجمات البحر الأسود غير مبررة

أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهجمات التي تشنها روسيا وأوكرانيا على السفن التجارية في البحر الأسود لا يمكن تبريرها، مضيفا أنه يجب اتخاذ خطوات لوقفها.

 

وحثت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرارا طرفي الحرب على وقف الهجمات في البحر الأسود، في وقت حافظت فيه على علاقات ودية مع كل من موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

 

وقالت الرئاسة التركية في بيان "خلال الاجتماع، أكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بتحقيق سلام دائم، وأننا سنواصل جهودنا لاستئناف المفاوضات المباشرة".

 

وأضاف البيان "أكد رئيسنا على ضرورة اتخاذ خطوة بشأن سلامة الملاحة في البحر الأسود، قائلا إن الهجمات على السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، وإننا نتوقع من الطرفين التصرف بمسؤولية".

 

وتقول أنقرة إنها قدمت إلى كل من أوكرانيا وروسيا مقترحات لوقف الهجمات التي استهدفت بعضها سفنا مملوكة لتركيا وأسفرت عن مقتل مواطنين أتراك، وإنها في انتظار رد الجانبين. كما تشدد على ضرورة التوصل إلى حل يضمن النقل الآمن لشحنات الحبوب عبر المنطقة.

 

 

 

أخبار دولية

زيلينسكي

هجمات

البحر

الأسود

مبررة

LBCI التالي
الكرملين سينظر في الدعوة الموجهة من واشنطن إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن "صدمته" إزاء تزايد الضحايا المدنيين في اليمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-17

تركيا تقترح اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات في البحر الأسود

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-17

مصدر دبلوماسي لفرانس برس: أنقرة سلمت كييف وموسكو مسودة اتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-08

بلومبرغ نيوز: تركيا تقيد حركة الملاحة في البحر الأسود عقب تصاعد الهجمات

LBCI
أخبار دولية
2026-08-20

مقاتلة رومانية تدمّر مُسيَّرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:13

مقتل 9 جنود في كازاخستان غرقا خلال تدريبات

LBCI
أخبار دولية
05:55

الكرملين سينظر في الدعوة الموجهة من واشنطن إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

LBCI
أخبار دولية
05:43

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن "صدمته" إزاء تزايد الضحايا المدنيين في اليمن

LBCI
أخبار دولية
05:01

النرويج تقدم مساعدات إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون دولار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:24

الأمن العام أعاد افتتاح مركز النبطية ويواصل قبول المعاملات في المراكز الإقليمية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-30

وزير الأشغال يعلن 20 شاطئاً شعبياً مجانياً

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على ضهور الصرفند

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-30

316 عاماً من العمر... ثلاث شقيقات يحيّرن العلماء ويكشفن أسرار الحياة المديدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:13

وزير الزراعة من البقاع: القطاع الزراعي أمام ثورة... وفتح أسواق الخليج يعزز فرص التصدير

LBCI
أخبار لبنان
06:44

جابر بحث مع مصدري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية: الحكومة مستعدة للتعاون لدعم هذا القطاع

LBCI
أخبار لبنان
06:39

طرابلس تراهن على ربط مرافقها الاستراتيجية... وزياد المنلا يكشف للـLBCI موعد أول رحلة من مطار القليعات ووجهاتها

LBCI
أخبار لبنان
06:03

النائب فضل الله: الحكومة مسؤولة عن كل مواطن على أرضها وعليها أن تُسخّر جزءاً من امكاناتها لإعادة الإعمار وايواء النازحين

LBCI
أخبار لبنان
03:40

رسامني يفتتح أشغال تأهيل طريق ضهر البيدر... المشروع يشمل معالجة 8 نقاط انهيار وإعادة تأهيل الطريق وتزفيته وتخطيطه وفق المواصفات

LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
03:22

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 24-9-2026

LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
أخبار لبنان
03:42

حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد

LBCI
أخبار لبنان
00:19

سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن

LBCI
أخبار لبنان
02:10

لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More