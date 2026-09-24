مقتل 9 جنود في كازاخستان غرقا خلال تدريبات

أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان اليوم الخميس أن تسعة من أفراد الجيش لقوا حتفهم بعدما جرفتهم الأمواج إلى عرض البحر في أثناء تدريبات بحرية.وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع في منطقة مانغيستاو بغرب قازاخستان، المطلة على بحر قزوين.