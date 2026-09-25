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وفاة شخص أُصيب خلال محاولة اغتيال ترامب عام 2024

أخبار دولية
2026-09-25 | 01:57
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وفاة شخص أُصيب خلال محاولة اغتيال ترامب عام 2024
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وفاة شخص أُصيب خلال محاولة اغتيال ترامب عام 2024

توفي رجل يبلغ 76 عاما كان قد أُصيب برصاصة في تجمع انتخابي عام 2024 تعرّض خلاله دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي الخميس.
     
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "رحل جيم كوبنهافر، الوطني الأميركي الحقيقي، يا لها من خسارة فادحة!".
     
وكان كوبنهافر الذي أصيب في ذراعه وبطنه، أحد الحاضرين الاثنين اللذين أُصيبا بجروح خطيرة في إطلاق النار الذي وقع في التجمع الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.
     
وقُتل أحد الحاضرين الآخرين، وهو رجل الإطفاء كوري كومبيراتوري البالغ 50 عاما، بينما أُصيب ترامب في أذنه.
     
وقال ترامب "بعد إصابته أثناء دفاعه عن عائلته، أظهر جيم شجاعة فائقة، واستمر في القتال ببسالة، محافظا على روح معنوية عالية رغم المصاعب الهائلة".
     
ولم يذكر بيان نقلته وسائل الإعلام الأميركية عن محامي عائلة كوبنهافر سبب الوفاة، لكن المدعي العام لولاية بنسلفانيا ديف صنداي أشار عبر منصة إكس إلى أنه توفي "نتيجة مضاعفات ناجمة عن" إصاباته بالرصاص.

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