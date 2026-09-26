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وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين: ترامب يشكك في امكان تلبية إيران مطالبه

أخبار دولية
2026-09-26 | 00:22
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وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين: ترامب يشكك في امكان تلبية إيران مطالبه
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وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين: ترامب يشكك في امكان تلبية إيران مطالبه

رجّحت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين تغيّر مواقف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب مع استمرار الحرب وتأثيرها بنتائج انتخابات التجديد النّصفيّ.

ولفت المسؤولون إلى أنّ الجهود الأميركية لضمان عبور الناقلات عبر هرمز، خففت من الحاجة الملحة للتوصل لاتفاق.

كما لفتوا إلى أنّ ترامب يبدي تشككًا في الجلسات المغلقة حيال تلبية إيران لمطالبه.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول: “ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية ورفض مقترحًا إيرانيًا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيّام”.

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