الحوثيون يستهدفون السعودية بهجومين جديدين

شن الحوثيون هجومين جديدين على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة كبرى في جنوب غرب المملكة، فيما تتزايد الدعوات لوضع حد للحرب.



وأعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على إكس إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض".



كما أفاد في بيان منفصل عن اعتراض صاروخين بالستيين أُطلقا باتجاه خميس مشيط، المدينة الواقعة في جنوب غرب السعودية والتي تضم قاعدة جوية مهمة.



وأكد الحوثيون الهجومين وقال عضو المكتب السياسي للحركة حزام الأسد السبت إنه "رغم قوة العملية وامتداداتها وتأثيرها، فإنها تُعدّ، بنظر قواتنا المسلحة، مجرد بروفة مصغّرة للتصعيد الشامل".