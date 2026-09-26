مقتل 11 شخصا وإصابة 30 في انفجار بشمال غرب باكستان

أفادت خدمة الطوارئ في باكستان بأن 11 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في انفجار وقع اليوم في ديرا إسماعيل خان بشمال غرب البلاد.



وتقع منطقة ديرا إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خوا قرب المناطق الحدودية مع أفغانستان، وشهدت مرارا أعمال عنف نفذها متشددون استهدفت في كثير من الأحيان الشرطة وقوات الأمن.



وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هجوم اليوم.



وذكرت خدمة الطوارئ والإنقاذ بباكستان في بيان، أن الانفجار وقع قرب أمان ميلا في بلدة درازيندا بالمنطقة.



وأشارت الى أن فرق الإنقاذ من مركز درازيندا وصلت إلى الموقع وبدأت عمليات الإغاثة، وقدمت المساعدة الطبية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى.